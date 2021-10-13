Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о необходимости приобрести дополнительную технику для посыпки песчаными смесями и уборки улиц Николаева от снега в зимний период.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам Виталия Шевченко, соль разъедает снегоуборочную технику из-за чего автопарк «ЭЛУ Автодорог» с каждым годом приходит в изношенное состояние.

— Техника, которая работает с солью, не имеет срока давности. Соль съедает её до такой степени, что она очень быстро превращается в старую. У нас сама по себе техника более-менее неплохая по виду и по годам – ей 5-7 лет, но состояние каждый год всё хуже и хуже. Мы пытаемся её восстанавливать, но соль, агрессивная среда делает своё дело, – сказал Виталий Шевченко.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко

Он вспомнил декабрь 2014 года, когда улицы города засыпало снегом, а техника не справлялась с необходимым объемом работы. По его словам, если ситуация с аномальной зимой повторится в этом году, то количества техники в автопарке предприятия будет недостаточно для расчистки дорог Николаева.

— Просто хочу привести пример Мариуполь. Там, в принципе, такое же население как и у нас, такая же площадь дорог. Так вот, там снегоуборочной техники 24 единицы, у нас – 11. Прошлые годы мы дополнительно привлекали подрядчиков, у которых есть по 2-3 единицы такой техники. У них техника точно так же стареет, поэтому техники нам не хватает. Если зимы будут такие, как прошлые, то 11 единиц плохо, но справляются. Но если говорить о том, что у нас будет такой коллапс как в декабре 2014 года, когда сильно завалило снегом – я понимаю, что это аномалия, но раз в 10-15 лет такое происходит, – то той техники, которая есть, будет недостаточно. У нас есть 11 единиц техники, которая может и посыпать, и чистить. Ещё есть порядка 12 единиц – это тракторы, которые могут просто убирать снег, но и этого недостаточно, – рассказал Виталий Шевченко.

Заснеженный Николаев, декабрь 2014 года

По словам Виталия Шевченко, он обратился в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета с просьбой пополнить автопарк «ЭЛУ автодорог», закупив несколько единиц новой спецтехники.

— Я считаю, что об этом нужно думать заранее и не повторять тех ошибок, которые у нас были, потому что я помню тот сильный снегопад в декабре 2014 года. Я помню, как жители просто ножками ходили, потому что не ездили ни маршрутки, ни автобусы, ни трамваи. Люди просто ходили и ножкам тропинки натаптывали. Нужно об этом думать заранее и пополнять автопарк. Рано или поздно снег пойдет. Хоть мы и на юге, но он бывает, – сказал Виталий Шевченко.

Также он рассказал, что у предприятия есть необходимое количество соли и соляно-песчаной смеси для того, чтобы обработать улицы города в зимний период.

— Соль мы уже купили и на сегодняшний день у нас есть запасы в 3 тысячи 200 тонн. За прошлую зиму мы потратили чуть больше 1 тысячи тонн. Если зима не холодная, то нам хватает 1-1,5 тысячи, но если зима будет холоднее, то, соответственно, должен быть стратегический запас и, по-сути, мы его создали. Соляно-песчаная смесь – это та смесь, которая используется при температуре ниже -8 градусов. Она сосредоточена у нас на складе ещё, наверное, лет семь назад и на сегодняшний день составляет больше 4 тысяч тонн. Скажем так, этого запаса при наших зимах хватит ещё лет на 10 точно. С посыпкой у нас проблем нет, – добавил Виталий Шевченко.

Напомним, что в январе 2021 года для расчистки николаевских дорог от снега привлекли 22 единицы техники — 21 специализированную машину и 1 погрузчик. В течение ночи использовали 65 тонн соли.