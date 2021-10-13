В Украине за минувшие сутки, 12 октября, подтвердили 16 тысяч 309 новых случаев коронавируса, умер 471 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 4901 человека, летальных случаев — 471; выздоровели — 6462 .

Больше всего новых случаев за сутки в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской областях (1048) и Киеве (978).

За все время пандемии в Украине заболели 2 578 394 человека, выздоровели — 2 304 361, летальных случаев — 59 523.