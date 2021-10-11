С 21 октября в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.

Об этом сообщили в Минздраве.

На заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление № 1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем епиднебезпекы будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины для регионов «желтого» уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях;

отрицательный результат тестирования методом ПЦР или документ о выздоровлении от болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения «Дія»;

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационноо и железнодорожного транспорта межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует усилить ограничения для украинцев, которые еще не вакцинировались от коронавируса. Невакцинированным могут запретить посещать кафе и рестораны.