С 21 октября в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.
Об этом сообщили в Минздраве.
На заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление № 1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности.
С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем епиднебезпекы будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:
Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационноо и железнодорожного транспорта межобластного сообщения.
Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует усилить ограничения для украинцев, которые еще не вакцинировались от коронавируса. Невакцинированным могут запретить посещать кафе и рестораны.
С 21 октября в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.
Об этом сообщили в Минздраве.
На заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление № 1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности.
С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем епиднебезпекы будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:
Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационноо и железнодорожного транспорта межобластного сообщения.
Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует усилить ограничения для украинцев, которые еще не вакцинировались от коронавируса. Невакцинированным могут запретить посещать кафе и рестораны.