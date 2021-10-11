Кабинет Министров планирует усилить ограничения для украинцев, которые еще не вакцинировались от коронавируса.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством Владимира Зеленского, передает Офис Президента.

На совещании главе государства доложили о ходе вакцинации, а также о том, что обсуждается возможность внести изменения в постановление Кабинета Министров о специальных мерах по противодействию распространению COVID-19.

Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения.

Ранее стало известно, что в Николаевской области наблюдается самый высокий процент вакцинированных сотрудников школ и детских садов.