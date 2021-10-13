Исполнительный комитет не дал разрешение на заключение договоров об установке 15 сервитутов для объектов малой архитектурной формы в Николаеве.
Как сообщают НикВести, на заседании исполкома 13 октября проект решения набрал всего 5 голосов.
В проекте речь шла как о продлении договоров на уже установленные МАФы, так и согласовании размещения новых:
Член исполнительного комитета Никита Плеханов отметил, что нецелесообразно вносить в один проект решения вопросы продления старых и заключения новых договоров. Также он не согласился с необходимостью согласовывать киоске в районе остановок общественного транспорта.
Депутат Максим Коваленко, присутствовавший на заседании, попросил исполком исключить из проекта некоторые ларьки в Ингульском районе. По его словам, там запланирован ремонт пешеходной части, которому киоски будут мешать.
В итоге проект решения не набрал необходимого для утверждения количества голосов, в связи с чем его пункты пересмотрят позже.
Напомним, в августе исполнительный комитет отказал в выдаче сервитутов для размещения нескольких сотен передвижных сооружений (МАФов) в Николаеве. При этом главный архитектор города Андрей Цымбал оправдывал необходимость некоторых из них конкуренцией.
Исполнительный комитет не дал разрешение на заключение договоров об установке 15 сервитутов для объектов малой архитектурной формы в Николаеве.
Как сообщают НикВести, на заседании исполкома 13 октября проект решения набрал всего 5 голосов.
В проекте речь шла как о продлении договоров на уже установленные МАФы, так и согласовании размещения новых:
Член исполнительного комитета Никита Плеханов отметил, что нецелесообразно вносить в один проект решения вопросы продления старых и заключения новых договоров. Также он не согласился с необходимостью согласовывать киоске в районе остановок общественного транспорта.
Депутат Максим Коваленко, присутствовавший на заседании, попросил исполком исключить из проекта некоторые ларьки в Ингульском районе. По его словам, там запланирован ремонт пешеходной части, которому киоски будут мешать.
В итоге проект решения не набрал необходимого для утверждения количества голосов, в связи с чем его пункты пересмотрят позже.
Напомним, в августе исполнительный комитет отказал в выдаче сервитутов для размещения нескольких сотен передвижных сооружений (МАФов) в Николаеве. При этом главный архитектор города Андрей Цымбал оправдывал необходимость некоторых из них конкуренцией.