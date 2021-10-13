Исполнительный комитет не дал разрешение на заключение договоров об установке 15 сервитутов для объектов малой архитектурной формы в Николаеве.

Как сообщают НикВести, на заседании исполкома 13 октября проект решения набрал всего 5 голосов.

В проекте речь шла как о продлении договоров на уже установленные МАФы, так и согласовании размещения новых:

5D-кинотеатра возле магазина «Сотка» на углу Соборной и Центрального проспекта (ФОП Харлан Людмила Ивановна);

летней площадки кафе «Атмосфера» по улице Адмиральской (ФОП Симцев Леонид Александрович);

ларьков колбасных изделий «Золотой теленок» в Корабельном районе по улице Океановской (возле дома № 28), в Ингульском районе на углу Космонавтов и Электронной, углу Космонавтов и проспекта Богоявленского (ФОП Дикусар Елена Федоровна);

киоск для продажи билетов на углу Космонавтов и Театральной (КП «Николаевэлектротранс»);

размещение банкоматов на углу Шоссейной и проспекта Центрального («Приватбанку»);

точкп продажи овощей в микрорайоне Терновка на углу Софиевской и Сергея Цветко (ФОП Баклар Ольга Васильевна);

киоск возле остановки «Трансамиак» в Терновке ФОП Задорожная Светлана Владимировна;

аттракционы на Спасской косе в микрорайоне Намыв (ФОП Баланука Станислав Владимирович);

летняя площадка по улице Большая Морская, 65/5 (ООО «У Антолуки и Камиллы»);

киоск с кофе и мороженным на Флотском бульваре (ФОП Балыхина Анна Петровна);

зарядные станции для электрокаров по Адмиральской, 20 и возле парка Победы (ООО «Проджект Энерджи»);

летняя площадка бара «Вулкан» по Соборной,2в (ФОП Кошик Дмитрий Андреевич).

Член исполнительного комитета Никита Плеханов отметил, что нецелесообразно вносить в один проект решения вопросы продления старых и заключения новых договоров. Также он не согласился с необходимостью согласовывать киоске в районе остановок общественного транспорта.

Депутат Максим Коваленко, присутствовавший на заседании, попросил исполком исключить из проекта некоторые ларьки в Ингульском районе. По его словам, там запланирован ремонт пешеходной части, которому киоски будут мешать.

В итоге проект решения не набрал необходимого для утверждения количества голосов, в связи с чем его пункты пересмотрят позже.

Напомним, в августе исполнительный комитет отказал в выдаче сервитутов для размещения нескольких сотен передвижных сооружений (МАФов) в Николаеве. При этом главный архитектор города Андрей Цымбал оправдывал необходимость некоторых из них конкуренцией.