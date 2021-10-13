СБУ раскрыла растрату бюджетных средств руководством госпредприятия, входящего в структуру Укроборонпрома.

Об этом информируют на сайте ГУ СБУ.

Контрразведчики установили, что организаторы сделки заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, а должностные лица военного представительства Минобороны «закрывали» на это глаза.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 191 «Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением» в помещениях госпредприятия и фигурантов производства состоялись обыски, в ходе которых обнаружили документацию, подтверждающую преступление, и партию некачественных запчастей к бронетехнике. По предварительной оценке экспертов они не соответствуют указанным в тендерной закупки требованиям. Следственные действия продолжаются.

Операцию провели сотрудники Департамента контрразведки СБУ и Управления СБУ во Львовской области совместно со следователями Нацполиции во Львовской области под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала деятельность «армии ботов», которая распространяла вирусные программы и осуществляла DDoS- и спам-атаки.