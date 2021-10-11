Служба безопасности Украины блокировала деятельность «армии ботов», которая распространяла вирусные программы и осуществляла DDoS- и спам-атаки.

Об этом пишет Экономическая правда.

Создал и администрировал мощный ботнет из более чем 100 тысяч фейковых аккаунтов хакер из Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов, он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах — так называемым «брутфорсом».

Заказчиков хакер находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с «клиентами» осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Кроме того, по данным следствия, прикарпатец является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО. Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы для проведения транзакций.

Во время обысков по месту регистрации и фактического проживания злоумышленника изъяли компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности. Мужчине готовят сообщение о подозрении по части 2 статьи 361-1 и статье 363-1.

Ранее сообщалось, что хакеры из Российской Федерации совершили более половины всех кибератак в мире.