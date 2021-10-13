Беларусь времен правления Александра Лукашенко пришла к уникальной правоприменительной практике — теперь в стране за подписку на «запрещенный»канал в Telegram на человека могут завести уголовное дело по статье об «экстремизме».

Об этом передает Главное управление по борьбе с организованной преступностью.

Новые правила были приняты вчера, 12 октября. Согласно ним, экстремистами считаются «незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях». Таким людям в перспективе грозит до семи лет тюрьмы.

Статус эксремистских в Беларуси получил ряд каналов. Nexta Live имеет около миллиона фолловеров, «Беларусь головного мозга» — почти 216 тысяч, а на польский телеканал Белсат подписаны 74 тысячи беларусов. Теперь все эти люди оказались под угрозой уголовного преследования и реальных сроков.

Напомним, сидящему в СИЗО главреду белорусского издания вменяют неправильную уплату «коммуналки».