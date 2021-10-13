Молдова потеряла право на пользование гранитно-щебеночным карьером у Первомайска Николаевской области.

Об этом заявил бывший вице-председатель парламента Молдовы Александр Слусарь.

По словам политика, карьером на территории Николаевщины управляли молдавские чиновники.

— Украинское ведомство, отвечающее за геологию и геодезию, выставило на аукцион 20 октября 2021 года право пользования каменной землей, которая юридически находится в управлении ГП, подчиненного Молдове. Кстати, согласно геологическим исследованиям, запасы качественного камня в этом секторе оцениваются примерно на 180 лет, — написал Александр Слусарь.

Согласно данным члена партии «Платформа Достоинство и правда», иницииатором нового аукциона выступил предприниматель из Винничины Владимир Продивус. В 2012-2014 годах он был народным депутатом от «Партии регионов», также известен, как президент Федерации бокса Украины.

— Мне также сообщили, что право на добычу месторождения, скорее всего, получит компания украинского олигарха Владимира Продивуса, интересы которого в течение многих лет продвигали в Молдове Владимир Андронах и его человек в Агентстве публичной собственности Евгений Бузган. Насколько я понимаю, цель повторного аукциона — удвоить цену за разрешение на добычу, — указал вице-спикер в правительстве Додона.

После чего потребовал от властей Молдовы незамедлительной реакции на потерю ценного ресурса.

— Прошу Агентство публичной собственности срочно выступить с разъяснениями и объяснить, чем назначенный агентством администратор занимается в рамках этого первомайского предприятия, — сказано в сообщении.

Карьер обладал уникальным статусом «собственности» Молдовы и находился в ведении министерств чужой страны, располагаясь при этом на территории Николаевской области.

Напомним, депутаты Ольшанской территориальной громады Николаевской области и поселковый голова села Трихаты дали разрешение компании «Никземресурс-песок» исследовать недры песка без ведома жителей.