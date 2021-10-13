Народные депутаты из фракций «Европейская Солидарность» и «Голос» требуют от Офиса Генерального прокурора обеспечить полноценное и беспристрастное расследование срыва спецоперации по задержанию боевиков ПВК Вагнера.

Об этом заявил лидер «Европейской Солидарности», пятый Президент Петр Порошенко. Вместе с депутатами он прибыл в Офис Генпрокурора для неотложного приема у Венедиктовой.

— Сегодня группа оппозиционных депутатов из «Европейской Солидарности» и «Голоса» пришла в Офис Генерального прокурора, требуя неотложной встречи с Генеральной прокуроркой в соответствии с Законом «О статусе народного депутата». Нас интересовали несколько важнейших событий Украины, на которые мы видим отсутствие реагирования со стороны правоохранительных органов, следственных органов и высшего руководства государства. Речь идет о расследовании дела Вагнера, о возможной государственной измене, о разглашении государственной тайны и об отсутствии каких-либо следственных действий уже более 14 месяцев, - напомнил Петр Порошенко.

Петр Порошенко напомнил, что лично санкционировал начало спецоперации по «вагнеровцах», которая была сорвана после совещания в кабинете Владимира Зеленского.

— Была упущена возможность не просто привлечь к ответственности убийц, не просто обменять их, освободив украинских заложников из тюрем Путина. А посадить руководство страны-агрессора на скамью подсудимых в Гааге. К сожалению, в силу обстоятельств, Генеральная прокуратура отказывается прояснить, сбросив это на ВСК, следственные действия не проводятся, - подчеркнул Петр Порошенко. — Следственные действия были вынуждены заменить честные журналисты CNN, Bellingcat, и украинские журналисты, которые доказывают сегодня эту информацию. Власть на это не реагирует, - констатирует Петр Порошенко. — Уже более 1,5 года прошло с тех пор, как мы узнали о том, что возможна измена в Офисе президента. Ответов никаких нет. Временная следственная комиссия не отвечает на эти вопросы. Правоохранительные органы молчат и не отвечают. Поэтому я поддерживаю это заявление, которое сегодня было подано для того, чтобы все-таки правоохранительные органы начали что-то делать и начали отвечать на те вопросы, - говорит народный депутат из фракции «Голос» Роман Костенко. — Кроме того, начинают преследовать непосредственных участников этой операции. Рассказывают о том, что Бурба был освобожден. Люди, которые непосредственно участвовали, а затем дали показания этой комиссии, до сих пор не имеют охраны. Хотя мы на этом настаивали. И их фамилии преданы огласке через средства массовой информации. Мы считаем, что так делать неприемлемо. И мы как оппозиционные фракции сделаем все, чтобы защитить наших разведчиков и наших военнослужащих, - отмечает Роман Костенко.

Боевой генерал, Герой Украины, народный депутат Михаил Забродский отметил, что Генпрокурор не нашла возможности пообщаться с депутатами.