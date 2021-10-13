МИД Украины уже работает над задержанием разыскиваемой за госизмену Натальи Поклонской, которую президент России назначил послом в африканском островном государстве Кабо-Верде.

Об этом в среду, 13 октября, сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина.

— Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке, — заявил он.

При этом Олег Николенко отметил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.

Как известно, в течение февраля-марта 2014 года, находясь в Крыму, Наталья Поклонская способствовала анексии полуострова. Она также фигурирует еще в нескольких делах, в том числе по делу «крымских террористов», по которому приговор в свое время получил режиссер Олег Сенцов.

После аннексии Наталья Поклонская получила должность «прокурора» Крыма, а затем стала депутатом Государственной думы РФ от партии Единая Россия.

Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина способна «испортить жизнь» Наталье Поклонской.