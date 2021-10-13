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МИД Украины уже работает над задержанием разыскиваемой за госизмену Натальи Поклонской, которую президент России назначил послом в африканском островном государстве Кабо-Верде.
Об этом в среду, 13 октября, сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина.
— Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке, — заявил он.
При этом Олег Николенко отметил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.
Как известно, в течение февраля-марта 2014 года, находясь в Крыму, Наталья Поклонская способствовала анексии полуострова. Она также фигурирует еще в нескольких делах, в том числе по делу «крымских террористов», по которому приговор в свое время получил режиссер Олег Сенцов.
После аннексии Наталья Поклонская получила должность «прокурора» Крыма, а затем стала депутатом Государственной думы РФ от партии Единая Россия.
Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина способна «испортить жизнь» Наталье Поклонской.
МИД Украины уже работает над задержанием разыскиваемой за госизмену Натальи Поклонской, которую президент России назначил послом в африканском островном государстве Кабо-Верде.
Об этом в среду, 13 октября, сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина.
— Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке, — заявил он.
При этом Олег Николенко отметил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.
Как известно, в течение февраля-марта 2014 года, находясь в Крыму, Наталья Поклонская способствовала анексии полуострова. Она также фигурирует еще в нескольких делах, в том числе по делу «крымских террористов», по которому приговор в свое время получил режиссер Олег Сенцов.
После аннексии Наталья Поклонская получила должность «прокурора» Крыма, а затем стала депутатом Государственной думы РФ от партии Единая Россия.
Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина способна «испортить жизнь» Наталье Поклонской.