Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за коллаборантку Наталью Поклонскую, по которой Украина подняла вопрос преступной деятельности перед правительством Кабо-Верде.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на канал Марии Захаровой в Telegram.

По ее словам, Киеву якобы сначала нужно начать применять украинское правосудие на территории своей страны, а потом уже «браться за Африку».

Напомним, МИД Украины уже работает над задержанием разыскиваемой за госизмену Натальи Поклонской, которую президент России назначил послом в африканском островном государстве Кабо-Верде.

Ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина способна «испортить жизнь» Наталье Поклонской.