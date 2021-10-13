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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за коллаборантку Наталью Поклонскую, по которой Украина подняла вопрос преступной деятельности перед правительством Кабо-Верде.
Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на канал Марии Захаровой в Telegram.
По ее словам, Киеву якобы сначала нужно начать применять украинское правосудие на территории своей страны, а потом уже «браться за Африку».
Напомним, МИД Украины уже работает над задержанием разыскиваемой за госизмену Натальи Поклонской, которую президент России назначил послом в африканском островном государстве Кабо-Верде.
Ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина способна «испортить жизнь» Наталье Поклонской.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за коллаборантку Наталью Поклонскую, по которой Украина подняла вопрос преступной деятельности перед правительством Кабо-Верде.
Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на канал Марии Захаровой в Telegram.
По ее словам, Киеву якобы сначала нужно начать применять украинское правосудие на территории своей страны, а потом уже «браться за Африку».
Напомним, МИД Украины уже работает над задержанием разыскиваемой за госизмену Натальи Поклонской, которую президент России назначил послом в африканском островном государстве Кабо-Верде.
Ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина способна «испортить жизнь» Наталье Поклонской.