В Молдове Комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила режим повышенной готовности в газовой сфере.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на NewsMaker.

— Мы приняли такое решение, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации и быть готовыми к любому сценарию. Хочу прояснить, режим повышенной готовности ввели для того, чтобы ответственные учреждения могли принять конкретные меры защиты граждан и энергетической безопасности страны, — сказал после заседания министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

По его словам, в правительстве планируют такие меры как поиск средств, чтобы помочь жителям страны в условиях энергетического кризиса; сокращение объемов потребления газа предприятием Termoelectrica с переводом на мазут; переговоры об альтернативных поставках газа в Молдову в октябре и последующих месяцах.

Министр также отметил, что Молдова продолжает вести переговоры с «Газпромом» и надеется до конца октября подписать новый контракт.

В начале октября «Молдовагаз» продлил контракт с «Газпромом» на поставку газа только на месяц и теперь вынужден закупать газ по индексной цене $800 за тысячу кубометров. Для конечных потребителей цена может вырасти до 6 леев за кубометр.

Напомним, ранее группа из 40 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии срочного расследования деятельности российского «Газпрома» Евродепутаты обвиняют монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже с целью получить согласие на эксплуатацию «Северного потока-2».