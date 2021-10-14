Вчера, 13 октября, в Николаевском горсовете прошло совещание по ликвидации незаконных источников стоков в акватории рек.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

В обсуждении приняли участие руководители районных администраций, КП «ЭЛУ автодорог», представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства и общественные активисты.

Присутствующие придумали создать в социальных сетях страницу «Речной патруль Николаевщины». Платформа должна объединить небезразличных горожан, которые с помощью такого ресурса смогут оперативно сообщать о загрязняющих стоках. Их обращения будут регистрироваться и отрабатываться соответствующими службами Николаева.

Кроме того, участники совещания сочли необходимым создать общественный совет по вопросам экологии. Для решения вопроса сформировали инициативную группу, в которую вошли общественные активисты и эксперты, а также представители Департамента ЖКХ.

Напомним, в начале сентября власти Николаева совместно с активистами и предпринимателями провели рейд по берегам Южного Буга и Ингула на предмет незаконных врезок частной канализации.