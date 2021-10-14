Николаев с рабочим визитом посетила национальный лидер движения «Зе! Жінки» Марина Бардина и менторка Николаевской области Елена Мошенец.

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская на своей странице в Facebook рассказала детали встречи.

Она отметила, что сначала был совместный завтрак, на котором удалось обсудить ряд важных вопросов, а именно:

меры по противодействию домашнему насилию;

развитие публичного безбарьерного пространства, комфортного для маломобильных групп населения;

уменьшение разрыва в оплате труда мужчин и женщин;

обучение принципам равенства в образовательном процессе.

Татьяна Домбровская также имела возможность представить свою команду. По ее словам, это «крутые представительницы движения «Зе! Жінки» Николаева».

После завтрака состоялась встреча с городским головой Александром Сенкевичем, по реализации программы первой леди по питанию детей в общеобразовательных учреждениях города.

— Вопрос по некачественному питанию я поднимала еще в начале года, очень надеюсь, что наконец оно сдвинется с мертвой точки, мы сможем внедрить инициативы Елена Зеленская в Николаеве, — отметила Татьяна Домбровская.

Кроме этого, коллега по фракции «Слуга Народа» Юрий Степанец на встрече с мэром презентовал проект инклюзивного пространства на берегу реки, который стал бы еще одним шагом к развитию безбарьерности в Украине.

Лидер фракции «СН» заявила, что такие идеи ее вдохновляют и теперь она еще больше уверена, что этот крайне важный проект удастся реализовать.

Помимо этого, состоялось общение со студентами Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, удалось посетить женское предпринимательство — кондитерскую фабрику «Лакомка» и Центр помощи ВПО и ветеранам АТО. Насыщенный день завершили в николаевском «Дія.Бизнес», где Татьяна Домбровская и ее команда смогли поделиться успехами годовой работы.

— А нам действительно есть чем гордиться. Даже страшно представить сколько всего мы успели сделать за этот невероятный день! Действительно с таким бешеным темпом могли справиться только женщины, нам не привыкать ежедневно пытаться везде успеть, и сделать еще больше, чем от нас ожидают! — отметила Татьяна Домбровская.

Также Татьяна Домбровская поблагодарила всех причастных, в частности нардепок Марину Бардину и Елену Мошенец за то, что именно с Николаева они начали серию своих рабочих визитов.

Напомним, ранее Татьяна Домбровская возмутилась тем, что туристический центр в мэрии не открыли в обещанные сроки.