Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская заявила, что туристический центр в мэрии не открыли в обещанные сроки.

Как сообщила депутат на своей странице в Facebook, открытие туристического центра было запланировано на празднование Дня туризма – 27 сентября.

Татьяна Домбровская рассказала, что после своего вопроса на сессии горсовета о неработающем турцентре, она получила письменный ответ от вице-мэра Анатолия Петрова, в котором он описал этапы работы туристического центра.

— Покажу вам наглядный пример отписки чиновника на запрос депутата. На августовской сессии я подняла вопрос неработающего туристического центра в здании горисполкома, на который потратили бюджетные деньги и который пустует уже больше года. Задала конкретные вопросы, но в итоге получила ответ за подписью вице-мэра Анатолия Петрова, где он, подбирая синонимы и меняя одни и те же слова местами, описал этапы работы Туристско-информационного центра, – рассказала Татьяна Домбровская.

Депутат возмутилась, что описанная в этапах работа турцентра заключается в оказании одних и тех же услуг. В частности, «Информирование и консультирование туристов» (этап I, пункт 1) и «Предоставление консультативно-справочной информации для туристов» (этап I, пункт 3).

— В чем разница между консультированием и предоставлением консультаций? Зачем эта вода в тексте? В итоге,отвечая на поставленный вопрос, заместитель мэра полумиллионного города пишет: «Технічне відкриття ТІЦ планується до Всесвітнього дня туризму», – сообщила Татьяна Домбровская.

Однако, по словам депутата, когда она пришла посмотреть на открытие турцентра в мэрии, кабинет оказался закрыт.

— Я вас за язык не тянула! Открываю календарь и вижу, что Всемирный день туризма 27 сентября, прихожу в мэрию проверить наш туристический центр, а там закрыто и даже табличку сняли. Где открытие? Какое открытие?, – добавила Татьяна Домбровская.

Она также вспомнила открытие центра Дія.Бізнес в Николаеве и привела в пример организацию данного мероприятия.

— Я помню, как мы сАнной Замазеевой делали техническое открытие Дія.Бізнес в Николаеве. Пригласили прессу, представителя Минцифры, наших партнеров и гостей, проверили готовность всех процессов и убедились, что все налажено и мы готовы оказывать услуги предпринимателям. Техническое открытие – это когда всё уже работает, но нужно просто проверить, протестировать всё перед официальным запуском, – добавила депутат.

Также Татьяна Домбровская обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу: «Обратите, пожалуйста, внимание ваших заместителей на качество их работы в части выполнения протокольных поручений сессии городского совета. Если так отвечают депутату, главе фракции, я боюсь представить какие ответы получают жители».

Напомним, в начале 2019 года в горсовета Николаева сообщили, что будут повышать туристическую привлекательность города созданием коммунального учреждения «Туристический информационный центр». Летом того же года депутаты горсовета отказались создавать КУ.

Позже туристический центр разместили в левом крыле здания Николаевского горсовета, а также сделали там ремонт. После этого лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская сообщила, что недоумевает, почему в городе до сих пор не запустили туристический центр, помещения для которого уже давно отремонтировали. Она также добавила, что помещение простаивает уже почти полгода и никаких действий не предпринимается.

Тогда же городской голова Александр Сенкевич сообщил, что туристический центр откроется после того, как туда закупят мебель и оборудование. При этом Татьяна Домбровская выразила мнение, что в первую очередь необходимо заниматься идейным наполнением турцентра, а не покупкой мебели.