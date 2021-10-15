С декабря 2020 года по конец сентября 2021-го потребительские цены в Николаевской области выросли на 7,7%.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области, пишут НикВести.

Цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 9,1%. Больше всего подорожали: подсолнечное масло — на 40,1%, сахар — 29,5%, рыбу и продукты из рыбы — 15,3%, фрукты — 15,2%, мясо и мясные продукты — 12,3%.

Цены на овощи (из-за сезонности), наоборот, подешевели — на 13,1%.

Алкогольные напитки и табачные изделия за 9 месяцев 2021 года подорожали на 8%. А вот одежда и обувь незначительно подешевели — на 1,7%, однако в сравнении с августом традиционно с началом осенне-зимнего сезона цены выросли на 13,7%.

На 9,7% увеличилась стоимость коммунальных услуг и содержания жилья. Больше всего подорожала электроэнергия — на 36,6%, водоотведение и водоснабжение — на 30,4% и 20,8% соответственно.

Цены в сфере транспорта выросли на 10,4%. В частности, на 21,3% подорожало топливо и масла.

Ранее сообщалось, что жители Николаевщины должны за «коммуналку» больше 806 миллионов гривен.