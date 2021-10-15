Народные депутаты от «Европейской Солидарности» требуют расследовать «вагнергейт», отмывание денег, выведенных из ПриватБанка через офшоры Владимира Зеленского и фальсификацию принятых монобольшинством законов.

Об этом нардепы заявили на встрече с Генпрокурором Ириной Венедиктовой, пишут на сайте партии.

Как сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, «Европейская Солидарность» требует от Офиса Генпрокурора расследовать возможную государственную измену высшими должностными лицами Украины во время срыва спецоперации по задержанию российских боевиков ЧВК Вагнера.

— Псевдо-ВСК, которую создали «Слуги» в парламенте, и правоохранительная система сегодня, к сожалению, не расследуют дело, а делают все для того, чтобы покрыть тех, кто реально сорвал эту блестящую операцию украинских спецслужб, — отметил Артур Герасимов.

Члены «ЕС» спросили, зарегистрировано ли производство по заявлению о преступлении, которое боевой генерал Виктор Кононенко отнес в понедельник в СБУ.

— Сейчас мы ждем регистрации этого производства о разглашении государственной тайны Зеленским, о чем он сам лично заявил, — напомнил Артур Герасимов.

Депутаты также требуют от ОГПУ расследовать обнародованные в проекте Pandora Papers факты относительно вероятного отмывания офшорными структурами Владимира Зеленского средств, выведенных из ПриватБанка. Соответствующее обращение депутаты подали в Офис Генпрокурора.

— Сейчас мы ждем принятия решения. Мы знаем, что это дело уже расследует НАБУ. И в ближайшие дни мы ждем принятия решения по этому вопросу, что это заявление о преступлении от народных депутатов будет присоединена к делу, которое расследует НАБУ по краже более чем 5 миллиардов долларов из ПриватБанка, к которой в соответствии с международным расследованием возможно причастен Зеленский и его ближайшее окружение, — добавил сопредседатель фракции.

Также депутаты требуют расследовать факты фальсификации закона 5599, который был принят с грубым нарушением Регламента Верховной Рады и сейчас может быть подан на подпись Владимиру Зеленскому с незаконными исправлениями.

— Один из законов с очень красивым названием о борьбе якобы с олигархами, который на самом деле касается отжима телеканалов и борьбы с политическими конкурентами, в стенах Верховной Рады фальсифицируется. Мы подали соответствующее обращение и в ближайшие дни мы ждем регистрации уголовного дела, — резюмировал Артур Герасимов.

Напомним, ранее лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского к судебной реформе и обеспечению верховенства права и борьбе с коррупцией.