Правительство Кипра в пятницу, 15 октября, приняло решение об отмене гражданства, предоставленного 45 иностранным гражданам в рамках противоречивой программы, которая позволяла получать паспорт в обмен на определенную сумму инвестиций в страну.

Об этом сообщает Cyprus-Mail.

— Кабинет министров решил начать процедуру отзыва гражданства у 39 инвесторов и шести членов их семей, а также отменить предыдущее решение Кабинета министров о натурализации инвестора и члена его семьи, — сказал представитель Кабмина Мариос Пелеканос.

По его словам, соответствующее решение принято после проведения независимой проверки программы, которая позволяла получать гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну.

Мариос Пелеканос также добавил, что правительство проведет проверку шести владельцев «золотых паспортов» и продолжит мониторить еще 47 человек.

По информации источников в правительстве, лица, которых лишат гражданства, не получают компенсацию, однако смогут сохранить право собственности на свою недвижимость.

Напомним, ранее правительство Кипра приняло решение открыть границу для вакцинированных иностранцев. В частности, это также касается людей, которые вакцинировались китайским препаратом CoronaVac.