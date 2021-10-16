Пятый президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на медосмотр и принятие лекарств. Это сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, посетивший его в Руставской тюрьме.

Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

— В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств, — сказал Николоз Кипшидзе.

Пока что Саакашвили продолжает пить только воду и чай.

— Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет, — сказал Николоз Кипшидзе.

Во вторник состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Михеила Саакашвили.

Напомним, минюст Грузии обратился к Министерству здравоохранения с просьбой создать многофункциональную группу врачей, которые будут отслеживать и анализировать состояние здоровья заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.