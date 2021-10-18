С понедельника 18 октября в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях начали действовать ограничения «красной» зоны.
Такое решение было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС 15 октября, сообщал в своем Telegram-канале министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
«По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей», — написал он.
В «красной» зоне запрещена работа:
Также запрещается проведение массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины продолжают работать без изменений.
Напомним, что в Херсонской области красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установили с 15 октября.
С понедельника 18 октября в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях начали действовать ограничения «красной» зоны.
Такое решение было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС 15 октября, сообщал в своем Telegram-канале министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
«По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей», — написал он.
В «красной» зоне запрещена работа:
Также запрещается проведение массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины продолжают работать без изменений.
Напомним, что в Херсонской области красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установили с 15 октября.