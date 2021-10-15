В Херсонской области с 15 октября установили красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Такое решение было принято еще 12 октября на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

«Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности», — говорится в сообщении.

В «красной» зоне запрещена работа:

заведений общепита (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Также запрещается проведение массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины продолжают работать без изменений.

Напомним, что по состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям «оранжевой» карантинной зоны, среди них и Николаевская.