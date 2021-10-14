По состоянию на сегодня, 14 октября, уже 17 областей Украины соответствуют показателям «оранжевой» карантинной зоны, среди них и Николаевская.
Соответствующие данные опубликованы на сайте МОЗ.
По информации министерства, в «оранжевой» зоне находятся:
Как известно, данная зона карантина не предусматривает новых ограничений, а лишь является сигналом о приближении к «красной». Органы местной власти могут вводить дополнительные меры на свое усмотрение.
Напомним, за минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили 18 881 случай коронавируса.
По состоянию на сегодня, 14 октября, уже 17 областей Украины соответствуют показателям «оранжевой» карантинной зоны, среди них и Николаевская.
Соответствующие данные опубликованы на сайте МОЗ.
По информации министерства, в «оранжевой» зоне находятся:
Как известно, данная зона карантина не предусматривает новых ограничений, а лишь является сигналом о приближении к «красной». Органы местной власти могут вводить дополнительные меры на свое усмотрение.
Напомним, за минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили 18 881 случай коронавируса.