По состоянию на сегодня, 14 октября, уже 17 областей Украины соответствуют показателям «оранжевой» карантинной зоны, среди них и Николаевская.

Соответствующие данные опубликованы на сайте МОЗ.

По информации министерства, в «оранжевой» зоне находятся:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Как известно, данная зона карантина не предусматривает новых ограничений, а лишь является сигналом о приближении к «красной». Органы местной власти могут вводить дополнительные меры на свое усмотрение.

Напомним, за минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили 18 881 случай коронавируса.