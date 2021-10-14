За минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили 18 881 случай коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализировали 4 633 человека, летальных случаев — 412, выздоровели — 7 630.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232), Одесской (1191), Львовской (1132) и Житомирской (1107) областях.

Всего за время пандемии в Украине заболели 2 597 275 человек, выздоровели — 2 311 991, летальных случаев — 59 935.

При этом, как сообщалось ранее, количество еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 в мире продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год.