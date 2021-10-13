Количество еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год.

Об этом во время брифинга 13 октября сообщил гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус, информирует пресс-служба международного ведомства.

Однако, по его словам, все еще фиксируется почти 50 тысяч смертей в неделю, а реальное число, безусловно, выше.

— Смертность снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новыми волнами случаев заболевания и смерти. И, конечно же, смертность наиболее высока в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам, — отметил глава ВОЗ.

По его словам, 56 стран, большинство из которых расположены в Африке, не смогли до конца сентября вакцинировать 10% населения. В трех странах вакцинация еще не начиналась: Бурунди, Эритрея и КНДР. Также в ВОЗ сомневаются в том, что до конца года будет достигнута цель по вакцинации 40% населения в мире.

Напомним, в Украине за минувшие сутки госпитализировали 4901 человека, летальных случаев — 471; выздоровели — 6462. Всего зарегистрировано 16 тысяч 309 новых случаев коронавируса.