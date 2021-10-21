Прокуроры в Финляндии направили в Хельсинкский районный суд обвинения против трех людей за их отказ или неспособность пройти обязательный тест на COVID-19 по прибытии в страну. Впервые в Финляндии будут судить граждан по таким обвинениям.

Об этом пишет hromadske.

Дела против трех нарушителей открыли по временному указу, добавленному в закон об инфекционных болезнях летом. Этот пункт отмечает, что взрослый человек, который умышленно или по грубой неосторожности не прошел тестирование на коронавирус, может получить штраф.

Законодательство Финляндии также предусматривает, что в страну из-за рубежа могут свободно въехать люди, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19, переболели в течение последних 6 месяцев или прибыли из страны с низким уровнем заражения. Все остальные по прибытии должны пройти тест, побыть на самоизоляции три дня, а потом сделать еще один тест.

Несмотря на то, что это впервые в Финляндии дело по таким обвинениям поступило в суд, финское агентство статистики зарегистрировало уже 63 уголовных производство о нарушении условий об обязательном тестировании.

Напомним, что главных врачей городских больниц Николаева будут отстранять от занимаемой должности в случае, если в соответствующем медучреждении будет зафиксирован факт выдачи поддельного сертификата о вакцинации.