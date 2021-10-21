Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление «Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций».

Как пишет Цензор.НЕТ, внедрение постановления поможет снизить риски заболеваемости и смертности от болезней, которые можно побороть вакцинацией.

— Речь идет о 10 заболеваниях, вакцины от которых внесены в Национальный календарь профилактических прививок. Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предотвратить вспышки опасных болезней, а значит – предотвратить дополнительной нагрузки на систему здравоохранения и инфекционные больницы, – сообщили в Минздраве.

В частности, в документе отмечается, что пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованию или диагностике перед проведением прививок.

— Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу, – объяснили в Минздраве.

Кроме того, прививки должны быть организованы с неуклонным соблюдением мер инфекционного контроля. Те, кто приходит в учреждения здравоохранения, чтобы получить профилактические прививки, не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей в комнатах ожидания.

Дети должны находиться и зачисляться в учебные заведения при наличии сведений о завершенном курсе обязательных профилактических прививок согласно возрасту и Национального календаря профилактических прививок.

Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах учреждений образования для защиты прав ребенка и предоставления разрешения на медицинское вмешательство.

Напомним, что «Укрзалізниця» открыла на железнодорожных вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус.