В Хмельницкой области с 23 октября усиливают карантин из-за роста количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает Хмельницкая областная государственная администрация.

У работников продовольственных и непродовольственных рынков должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, которому не более трех суток, или вакцинация хотя бы одной дозой. Это правило касаться и работников магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, а также парикмахерских, салонов красоты, гостиниц и хостелов.

Персонал кафе и ресторанов (всего общепита) также должен иметь или ПЦР-тест, которому 72 часа, или вакцинацию по крайней мере одной дозой вакцины. Учреждения должны быть заполнены посетителями на 50%, за столом должны сидеть не более четырех человек.

От посетителей также будут требовать или тест, или хотя бы одну дозу вакцины: это касается спортзалов, бассейнов, кинотеатров и массовых мероприятий. На организаторов и работников эта норма также распространяется.

Контролировать соблюдение новых норм будет полиция и работники Госпотребслужбы. Правоохранителям уже установили на планшеты программу, которая позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации из приложения «Дія». Если человек вакцинирован одной дозой, то сертификат желтого цвета. Если двумя — зеленого.

Отмечается, что в больницах области увеличивается количество тяжелых больных, нуждающихся в кислороде. Из-за этого возникла напряженная ситуация с его поставками в больницы. Кроме этого, регион, который сейчас в «оранжевой» зоне, стоит на пороге «красной».

Напомним, что за минувшие сутки, 20 октября, в Украине зафиксирован новый антирекорд. В частности, в стране зафиксировали 22 тысячи 415 новых случаев коронавируса и 546 смертей.