Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании собственной социальной сети TRUTH Social, в которой запрещается высмеивать Трампа и продукты, связанные с ним.
Об этом пишет Techcrunch.
Бета-тестирование новой площадки начнется уже в ноябре этого года, однако попасть на него можно будет только по приглашениям. Релиз в общий доступ планируют сделать уже в следующем 2022 году.
Политик заявил о своем стремлении создать конкурирующую платформу социальных сетей после того, как его удалили с нескольких платформ. Ранее в этом году крупные социальные сети, включая Twitter, Facebook и YouTube, забанили Трампа на своих площадках на неграниченный срок, ему запрещено публиковать там контент любого содержания.
— Я создал TRUTH Social, чтобы противостоять тирании Big Tech. Мы живем в мире, где Талибан широко представлен в Твиттере, но ваш любимый американский президент не может вымолвить не слова, — сказано в заявлении экс-главы США.
Приложение TRUTH Social будет запущено новой компанией, образованной в результате слияния Trump Media and Technology Group и Digital World Acquisition Corp, котирующихся на Nasdaq.
При этом, согласно 23 правилу пользовательского соглашения, в новой социальной сети запрещено «унижать, запятнать репутацию или иным образом навредить сайту».
Напомним, личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump навсегда заблокирован в Twitter в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании собственной социальной сети TRUTH Social, в которой запрещается высмеивать Трампа и продукты, связанные с ним.
Об этом пишет Techcrunch.
Бета-тестирование новой площадки начнется уже в ноябре этого года, однако попасть на него можно будет только по приглашениям. Релиз в общий доступ планируют сделать уже в следующем 2022 году.
Политик заявил о своем стремлении создать конкурирующую платформу социальных сетей после того, как его удалили с нескольких платформ. Ранее в этом году крупные социальные сети, включая Twitter, Facebook и YouTube, забанили Трампа на своих площадках на неграниченный срок, ему запрещено публиковать там контент любого содержания.
— Я создал TRUTH Social, чтобы противостоять тирании Big Tech. Мы живем в мире, где Талибан широко представлен в Твиттере, но ваш любимый американский президент не может вымолвить не слова, — сказано в заявлении экс-главы США.
Приложение TRUTH Social будет запущено новой компанией, образованной в результате слияния Trump Media and Technology Group и Digital World Acquisition Corp, котирующихся на Nasdaq.
При этом, согласно 23 правилу пользовательского соглашения, в новой социальной сети запрещено «унижать, запятнать репутацию или иным образом навредить сайту».
Напомним, личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump навсегда заблокирован в Twitter в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию.