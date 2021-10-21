Лидер РФ Владимир Путин остался недоволен присуждением оппозиционному политику Алексею Навальному правозащитной премии от Европарламента имени Андрея Сахарова.

Об этом высказался его глашатай Дмитрий Песков, — передает РБК-Украина.

Спикер Путина уточнил, что его начальник верит в то, что Навального награждали депутаты, которые «просто не располагают достоверной информацией» об этом человеке.

— Мы считаем, что подобными решениями Европарламент девальвирует значение этих слов. Мы уважаем Европарламент безусловно, но никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям, — продолжил пресс-секретарь Кремля.

Ранее сообщалось, удерживаемый в неволе негласный глава российской оппозиции Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова.