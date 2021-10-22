Президент США Джо Байден заявил, что снижения цен на газ до начала следующего года не предполагается.

Об этом сообщает CNN.

— Думаю, вы увидите, как цены на газ снижаются по мере того, как мы войдем в следующий 2022 год. Я не вижу ничего, что могло бы произойти за это время, что значительно снизило бы цены на газ, — сказал Джо Байден.

По его мнению, высокая цена на газ в настоящее время обусловлена рядом факторов, некоторые из которых связаны с зарубежной добычей газа.

— Сейчас цена за галлон в большинстве мест около $3,30. И это из-за того, что ОПЕК удерживает поставки. И поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать, — добавил Джо Байден.

Напомним, министр иностранных дел Румынии заявил, что страна должна помочь Молдове, которая не способна платить высокую цену за топливо «Газпрома».