В Николаеве займутся заброшенным зданием по проспекту Богоявленскому, 10-Б, где часто собираются наркоманы и периодически происходят пожары.

С такой инициативой на сессии Николаевского горсовета 21 октября выступил депутат от фракции «Партии Шария» Андрей Кучеренко, пишут НикВести.

Он напомнил, что 19 октября произошел пожар в заброшенном здании, где ранее располагался ЖКП «Південь». На сессии он озвучил три предложения фракции, которые поспособствуют устранению проблем с данным зданием.

Андрей Кучеренко

— Эти действия позволят исключить негатив, с которым периодически сталкивались жители прилегающих домов, до тех пор, пока у здания не появится новый хозяин. В частности, территория здания служила пристанищем для неблагополучных лиц, которые периодически провоцировали пожары, производили запрещенные вещества, делали закладки и употребляли наркотики. Все это рядом с детским садом и школой, — прокомментировал он на своей странице в Facebook.

Городской голова Александр Сенкевич прислушался к депутату и дал три поручения, которые озвучил Андрей Кучеренко:

Департаменту ЖКХ — кронировать деревья вокруг опасного здания, чтобы в случае пожара огонь не мог перекинуться на жилые дома. Аппарату совета — подготовить обращение в полицию с требованием усилить патрулирование указанной территории. Департаменту труда и соцзащиты — ограничить доступ на территорию здания.

— Начиная со следующей недели я буду лично контролировать распоряжения мэра по всем трём вопросам. Буду держать вас в курсе! — отметил Андрей Кучеренко.

Напомним, ранее николаевцы жаловались, что помещения бывшего ЖЭКа захламлены мусором, лица без определенного места жительства использовали здание как место для ночлега.

В январе этого года управление коммунального имущества Николаевского городского совета заявило о планах ликвидировать ЖКП «Південь». Процесс предложили начать с формирования ликвидационной комиссии и аудита.