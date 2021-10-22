Исполком Львовского горсовета не согласовал перезахоронение праха спецагента НКВД Николая Кузнецова на российском военном кладбище в Екатеринбурге.

Как пишет «Вголос», решение поддержали единогласно.

Депутаты подчеркнули, что не намерены идти на уступки перед страной агрессором.

— Очередной суд в очередной раз заставил Львовский городской совет передать останки советского диверсанта, агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Московию. И Львовский городской совет в очередной раз отказался единогласным решением исполнительного комитета. Потому что позиция Львова четкая и неизменная: никакого сотрудничества с агрессором, извечным врагом Украины и убийцей украинцев не может быть, выступил с заявлением секретарь Львовского горсовета Маркиян Лопачак.

Как сообщалось, апелляция в Верховном суде Украине постановила, что городские власти Львова должны беспрепятственно передать в Россию кости агента НКВД Николая Кузнецова, как того добиваются его родственники.