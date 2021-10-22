На следующий день после того, как социологи Киевского Международного Института Социологии опубликовали исследование об общественно-политических настроениях украинцев, сайт организации взломали.

Об этом пишет издание Главком.

главная страница сайта КМИС после взлома

Информацию о хакерской атаке источнику подтвердил Антон Грушевский, руководитель социологических и политических исследований КМИС. По его словам, накануне коллектив получил письмо с угрозами.

— Вчера на корпоративную почту пришло письмо со словами, цитирую: «Не вводите в заблуждение людей, за олигархов никто не голосует, кроме олигархов и их приспешников и тех, кто воровал. Если бы я был главный, то вашу контору сожгли бы вместе с вами», — рассказал социолог.

Антон Грушевский предположил, что адресант — бот.

— Или же это какой-то подставной мейл, созданный специально для этого запугивания. Он имеет следующий вид: a0486763@gmail.com, — добавил социолог.

На данный момент сайт работает исправно.

Напомним, по результатам опроса КМИС, поддержка украинцами партий «Европейская солидарность» и «Слуга народа» в Верховной Раде фактически сравнялась в рейтинге.