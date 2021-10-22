Народный депутат Украины от партии «Слуга народа», избранный по 131 округу в Николаевской области Артем Чорноморов на заседании аграрного комитета Верховной Рады, 20 октября, подверг критике планы Минэкономики оставить цены на отечественную винную продукцию на уровне 2018 года.

Об этом НикВестям сообщили в пресс-службе нардепа.

Артем Чорноморов заявил, что если минимальную цену на вино оставить прежней, то это развяжет руки недобросовестным производителям, а предприятия с репутацией окажутся под угрозой закрытия, поскольку им станет невыгодно производить качественный продукт.

Об этом, в частности, идет речь в обращении общественной организации «Укрсадвинпром» на имя народного депутата. Там обращают внимание, что отечественный рынок вина будет полностью состоять из импортной готовой винодельческой продукции, что «автоматически приведет к падению спроса на виноград на сырьевом рынке Украины».

— Покупатели винограда — отечественные производители вина прекратят свое производство, а следовательно — прекратят закупку винограда у виноградарей. Виноградари будут вынуждены выкорчевывать высаженный виноград и заниматься другой сельскохозяйственной деятельностью, или вообще прекратить ее, — сказано в обращении.

Согласно данным, которые предоставили в «Укрсадвинпром», уже сегодня в некоторых торговых сетях Украины процент импортной алкогольной продукции, которая предлагается конечному потребителю достигает 85%, а отечественной лишь 15%.

Напомним, ранее аграрный комитет Верховной Рады поддержал предложение Артема Чорноморова создать ВСК для расследования коррупции на предприятиях Национальной академии аграрных наук.