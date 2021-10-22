Кишинев создаст рабочую группу, которая будет оценивать импорт газа для Украины.

Об этом договорился вице-премьер Молдовы Нику Попеску во время встречи с председателем совета директоров «Нафтогаза» Юрием Витренко, передает Timpul.

Встреча состоялась во время визита вице-премьера Нику Попеску в Украину, и в ходе обсуждения обсуждались существующие двусторонние отношения между двумя странами.

Основной темой было усиление взаимодействия в энергетической сфере для диверсификации источников снабжения Республики Молдова природным газом и, соответственно, для повышения безопасности в этом секторе.

Юрий Витренко и Нику Попеску обсудили технические решения, которые могут быть реализованы в сотрудничестве для бесперебойных поставок природного газа.

Как сообщалось, власти Молдовы неудовлетворены нынешними договоренностями с российским «Газпромом» и в срочном порядке ищут альтернативные источники закупки топлива по приемлимым ценам.