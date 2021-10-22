Глава парламентской фракции «Слуга народа» внес поправку в проект Госбюджета-2022 о выделении 320 миллионов гривен на покупку трамваев для Николаева.

Соответствующая поправка содержится в таблице дополнений к законопроекту №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год, пишут НикВести.

В частности, Давид Арахамия внес в законопроект о бюджете страны на следующий год поправку №2678, которая предусматривает субвенцию из госбюджета на покупку новых трамваев для Николаева.

Указывается, что данная поправка была поддержана парламентским комитетом по вопросам бюджета частично. Теперь предложенная поправка должна быть рассмотрена народными депутатами на сессии Верховной Рады Украины.

Напомним, что на сегодняшний день в Николаеве идёт процесс перехода города на использование исключительно коммунального транспорта. В частности, в мае 2019 года в Николаеве презентовали 23 единицы новых зеленых автобусов, которые городской совет закупил в лизинг. Стоимость автобусов составляет 73 миллиона гривен, стоимость услуг лизинга порядка 20 миллионов.

В сентябре 2021 года на улице Соборной презентовали партию новых троллейбусов с возможностью автономного хода на расстояние до одного километра и модернизированный трамвай. Стилизованный брендом «Миколаїв — місто на хвилі» транспорт был закуплен за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. В то же время, директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана рассказал, что до конца года в Николаева должны поставить еще 30 таких троллейбусов.