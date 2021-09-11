В субботу, 11 сентября, в Николаеве презентовали партию новых троллейбусов с возможностью автономного хода на расстояние до одного километра.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Троллейбусы выстроили по улице Соборной на отрезке между Большой Морской и Спасской. Как сообщалось, новый коммунальный транспорт забрендировали в стилистике логотипа «Миколаїв — місто на хвилі» и покрасили в голубой цвет. Николаевский городской голова Александр Сенкевич в сопровождении журналистов прибыл на Соборную по Потемкинской на новом трамвае, который забрендировали в такой же стилистике.

Директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана рассказал, что до конца года в Николаева должны поставить еще 30 таких троллейбусов. Новые «рогатые» имеют возможность автономного хода на расстояние до одного километра. Это позволит им объезжать ДТП или дорожные работы, отсоединившись от контактной линии.

Еще 20 троллейбусов, которые закупит Николаев, будут иметь функцию автономного хода на большие расстояния.

Троллейбусы, уже прибывшие в город, произвело предприятие «Литан» в Днепре. Они оборудованы двумя кондиционерами — один для водителя, другой — для пассажиров. По словам Юрия Сметаны, уже с 20 сентября новый транспорт будет работать на всех маршрутах Николаева, в том числе и по маршруту № 2 (Намыв — ж\д вокзал), где недавно убрали микроавтобусы № 8.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что после тестирования новые троллейбусы на автономном ходу планируют запустить в микрорайон Варваровка.

Напомним, что в сентябре 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал гарантийное согласование с Европейским банком реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов, 20 из которых будут на автономном ходу, для Николаева. После чего, в ноябре прошлого года, Александр Сенкевич заявил, что процесс закупки троллейбусов вышел на финальную стадию.

При этом, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала направление 8 миллионов гривен уставного фонда КП «Николаевэлектротранс» на уплату комиссий и сборов за предоставление кредита ЕБРР на покупку троллейбусов.

Кроме этого, в июне 2021 года вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что покупка нового транспорта затянется из-за политических отношений между Киевом и Минском. Однако спустя месяц мэр Александр Сенкевич сообщал, что до конца текущего года в Николаеве на маршруты запустят сорок низкопольных троллейбусов.