В пятницу, 10 сентября, в Николаев прибыла партия новых троллейбусов, которые презентуют завтра, на День города.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Отметим, что в общем город должен получить 60 троллейбусов в рамках кредита Европейского банка развития и реконструкции. Из них 40 единиц — обычные, еще 20 — с автономным ходом.

Новый коммунальный транспорт забрендировали в стилистике логотипа «Миколаїв — місто на хвилі» и покрасили в голубой цвет.

В августе мэр сообщал, что первая партия должна состоять примерно из десятка троллейбусов. Их протестировали 16 августа в Днепре.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что после тестирования новые троллейбусы на автономном ходу планируют запустить в микрорайон Варваровка.

Напомним, что в сентябре 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал гарантийное согласование с Европейским банком реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов, 20 из которых будут на автономном ходу, для Николаева. После чего, в ноябре прошлого года, Александр Сенкевич заявил, что процесс закупки троллейбусов вышел на финальную стадию.

При этом, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала направление 8 миллионов гривен уставного фонда КП «Николаевэлектротранс» на уплату комиссий и сборов за предоставление кредита ЕБРР на покупку троллейбусов.

Кроме этого, в июне 2021 года вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что покупка нового транспорта затянется из-за политических отношений между Киевом и Минском. Однако спустя месяц мэр Александр Сенкевич сообщал, что до конца текущего года в Николаеве на маршруты запустят сорок низкопольных троллейбусов.