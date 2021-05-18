Планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала направление 8 миллионов гривен уставного фонда КП «Николаевэлектротранс» на уплату комиссий и сборов за предоставление кредита ЕБРР на покупку троллейбусов.

Такое решение приняли во вторник, 18 мая, - передает корреспондент НикВести.

— Мы хотим изменить целевое назначение денег, нам их выделили в 2018 году для капитального ремонта трамваев, они остаются на данный момент на остатке. Нужно заплатить за кредит ЕБРР, по которому закончили подготовку документов и подписали контракт на поставку троллейбусов. Эта сумма на оплату страховки по кредиту и так далее, - прокомментировал руководитель КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко.

Он добавил, что по данному кредиту в 2021 году нужно заплатить 13 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал гарантийное согласование з Европейским банком реконструкции и развития на приобретение 60 троллейбусов, 20 из которых будут на автономном ходу, для Николаева.

Как сообщалось, работники коммунального предприятия «Николавеэлектротранс» направили мэру Александру Сенкевичу обращение с просьбой уволить Владимира Евтушенко с должности и.о. директора.

Отметим, что обращение сотрудники предприятия написали после того, как Александр Сенкевич, отвечая на вопрос, будет ли продлевать контракт с и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимиром Евтушенко, срок которого истекает в конце января 2021 года, сказал, что для принятия решения ему нужно сначала пообщаться с работниками предприятия.

На предприятии заявили, что подписанты обращения «ностальгируют по прошлому, где было все дозволено», а также «пытаются подстрекать коллектив» и «завидуют развитию предприятия».

При этом в марте 2020 года Александр Сенкевич раскритиковал директора коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Владимира Евтушенко и отметил, что ему не место на занимаемой должности, если он не может решить проблемы КП.