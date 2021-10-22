Транспортная компания Gunsel Lines запустила автобусный рейс, который будет курсировать от железнодорожного вокзала Херсона до Международного аэропорта «Николаев».

Как сообщается в Telegram-канале аэропорта, автобус «Херсон – Николаев» также будет делать остановку по улице Садовой, возле ТРЦ «City Center»

Компания опубликовала расписание пассажирских перевозок на период 29 сентября – 29 октября и 31 октября – 31 декабря 2021 года. Приобрести билеты на необходимую дату и время можно на сайте Gunsel Lines по ссылке.

Gunsel Lines является одной из крупнейших транспортных компаний в Украине с 1997 года, которая осуществляет более 26 ежедневных рейсов по Украине и 26 рейсов в Европу еженедельно. Компания владеет более чем 34 автобусами дальнего следования, осуществляя автобусные маршруты по графику. Кроме этого, автобусы можно взять в аренду для экскурсий или трансферов. Ежегодно эти услуги обслуживают потребности 300 000 пассажиров.

Напомним, 23 сентября Международный аэропорт «Николаев» открыл новый рейс «Стамбул – Николаев – Стамбул».

В декабре 2018 года НикВести писали, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета приобрело старый автобус «ЛАЗ - 695» за 6 тысяч долларов, для нужд предприятия.