Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС.

Об этом пишет «Главком» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Владимир Зеленский заявил, что увеличение поставок газа позволило бы облегчить энергетический кризис в регионе.

— Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран — потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и «Газпрому». Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сказал Владимир Зеленский, скидка будет распространяться на объемы природного газа, превышающие законтрактованные 40 млрд кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.

Он подчеркнул, что Украина обсуждает предложение о транспортировке газа с Берлином и Брюсселем. По словам Владимира Зеленского, ожидается, что они скоро предпримут шаги в практических переговорах по этому вопросу, который «безусловно важен для всей Европы».

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу начнется только после запуска «Северного потока-2».