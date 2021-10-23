Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в пятницу поздно вечером врачи провели процедуру переливания крови, и в субботу состояние его здоровья стабилизировалось.

Об этом сказал личный врач политика Николоз Кипшидзе, пишет Украинская правда.

— Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось, — сказал врач.

Медик считает, что Михаила Саакашвили необходимо госпитализировать в городскую клинику под наблюдение врачей, так как «кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно».

Николоз Кипшидзе рассказал журналистам, что на данный момент состояние здоровья Михаила Саакашвили «удовлетворительное, лучше, чем было вчера».

Ранее сообщалось, что необходимость госпитализации политика появилась из-за слабости в результате непрекращающейся голодовки.