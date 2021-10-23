14 котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» уже подают тепло на объекты социальной сферы.

Об этом пишет пресс-служба предприятия.

С 23 октября в соответствии с Решением исполнительного комитета Николаевского городского совета «О начале отопительного сезона 2021-2022 гг. Для объектов социально-культурной сферы» ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» начало запуск котельных на детские сады и лечебные учреждения.

Сейчас в работе котельные по адресам:

улица Космонавтов, 43 (Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней);

переулок Полярный, 2-к (ДОУ №60);

улица Театральная, 10-к (ДОУ №10, ДОУ №37, ДОУ №54, Областная офтальмологическая больница);

проспект Центральный, 22-а (ДОУ №85);

улица Гастелло, 14 (ДОУ №92);

улица Молдавская, 7 (ДОУ №72);

улица 2 Экипажная, 4-и (ДОУ №68, КНС НГС «Городская больница №1);

улица 2 Экипажная, 5-а (Николаевский городской родильный дом №1);

улица 3 Военная, 8 (Николаевский городской противотуберкулезный диспансер);

улица Ноябрьская, 1-к (ДОУ №66, ДОУ №17, Николаевская городская больница №3, ЦПМСД №2);

улица Курчатова, 22 (ДОУ №99);

улица Генерала Карпенко, 1 (ДОУ №23);

улица Спортивная, 29 (реабилитационный центр);

улица Курортная, 7 (Родильный дом № 3, ДОУ №12, ДОУ №49, ДОУ №49, ДОУ №143, ДОУ №118).

Отмечается, что для учебных заведений тепло пустят в конце следующей недели, после окончания каникул у школьников.

Отопительный сезон для населения начнется после удержания среднесуточной температуры на уровне +8 градусов и ниже в течение 3 суток, и принятия соответствующего решения исполкомом.

Напомним, директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что отопление в жилых домах города запустят с 1 ноября.