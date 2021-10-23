14 котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» уже подают тепло на объекты социальной сферы.
Об этом пишет пресс-служба предприятия.
С 23 октября в соответствии с Решением исполнительного комитета Николаевского городского совета «О начале отопительного сезона 2021-2022 гг. Для объектов социально-культурной сферы» ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» начало запуск котельных на детские сады и лечебные учреждения.
Сейчас в работе котельные по адресам:
Отмечается, что для учебных заведений тепло пустят в конце следующей недели, после окончания каникул у школьников.
Отопительный сезон для населения начнется после удержания среднесуточной температуры на уровне +8 градусов и ниже в течение 3 суток, и принятия соответствующего решения исполкомом.
Напомним, директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что отопление в жилых домах города запустят с 1 ноября.
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14 котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» уже подают тепло на объекты социальной сферы.
Об этом пишет пресс-служба предприятия.
С 23 октября в соответствии с Решением исполнительного комитета Николаевского городского совета «О начале отопительного сезона 2021-2022 гг. Для объектов социально-культурной сферы» ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» начало запуск котельных на детские сады и лечебные учреждения.
Сейчас в работе котельные по адресам:
Отмечается, что для учебных заведений тепло пустят в конце следующей недели, после окончания каникул у школьников.
Отопительный сезон для населения начнется после удержания среднесуточной температуры на уровне +8 градусов и ниже в течение 3 суток, и принятия соответствующего решения исполкомом.
Напомним, директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что отопление в жилых домах города запустят с 1 ноября.