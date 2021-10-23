АО «Николаевгаз» предоставило проект структуры тарифов на услуги распределения природного газа на 2022 год.

Об этом уведомляют на сайте предприятия.

— В соответствии с Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг №866 от 30.06.2017р. «Об утверждении Порядка проведения открытого обсуждения проектов решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», АО «Николаевгаз» публикует предлагаемую структуру тарифов, необходимую для обеспечения безаварийного распределения природного газа по территории Николаевской области, — указано в сообщении.

Согласно документу, тариф на услуги распределения природного газа в текущем году составит 5,75 гривен за 1 кубический метр в месяц.

Ранее сообщалось, что на улице Франко в Новом Буге, что на Николаевщине, произошла аварийная утечка газа.