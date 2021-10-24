Народный депутат Даниил Гетманцев

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев внес поправку в проект Госбюджета-2022, которой предложил сократить финансирование Николаевской облгосадминистрации на 24 миллиона 809 тысяч гривен.

Соответствующая поправка содержится в таблице дополнений к законопроекту №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год, пишут НикВести.

В поданном Кабинетом Министров Украины проекте государственного бюджета предусматривается 247 миллионов 601 тысяча гривен расходов на содержание Николаевской облгосадминистрации в 2022 году.

Нардеп Даниил Гетманцев внес в данный законопроект поправку №2154, которая предусматривает сокращение расходов по бюджетной программе «Осуществление исполнительной власти в Николаевской области» на 24 миллиона 809 тысяч гривен.

Помимо этого, народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» внесли в проект Госбюджета-2022 поправку №2155, которой предлагаю сократить финансирование Николаевской ОГА на 71 миллион 897 тысяч гривен.

Стоит отметить, что среди народных избранников, внесших данную поправку, народный депутат из Николаева Олег Волошин и народный депутат, руководитель Николаевской региональной организации партии «ОПЗЖ» Юрий Загородний.

Поправки №2154 и №2155 не были поддержаны парламентским комитетом по вопросам бюджета, однако будут рассмотрены на пленарном заседании сессии Верховной Рады Украины, ближайшее из которых запланировано на вторник, 2 ноября.

Ранее в материале НикВести «Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины» рассказывалось, какие поправки в главный финансовый документ страны внесли народные депутаты Украины, представляющие в парламенте интересы жителей Николаевской области.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» внес поправку в проект Госбюджета-2022 о выделении 320 миллионов гривен на покупку трамваев для Николаева.