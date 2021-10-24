В Европе могут принять запуск газопровода Северный поток-2 без сертификации, поскольку Россия пользуется кризисными ситуациями.
Об этом заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, пишет Радио Свобода.
— Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет, — сказала она.
По ее словам, в конце следующей недели планируется встреча лидеров G20. И в повестке имеются вопросы преодоления энергетического кризиса.
— Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм, — прим.), который сейчас мы видим, использован очень хорошо, — отметила Елена Зеркаль.
Она подчеркнула, что за первое полугодие 2021 года Газпром заработал более 10 миллиардов, а во втором полугодии газовый монополист России заработает «какие-то цифры, которые невозможно представить».
Напомним, НАК «Нафтогаз» Украины изъявил намерение, чтобы его привлекли к сертификации газопровода «Северный поток – 2».
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
В Европе могут принять запуск газопровода Северный поток-2 без сертификации, поскольку Россия пользуется кризисными ситуациями.
Об этом заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, пишет Радио Свобода.
— Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет, — сказала она.
По ее словам, в конце следующей недели планируется встреча лидеров G20. И в повестке имеются вопросы преодоления энергетического кризиса.
— Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм, — прим.), который сейчас мы видим, использован очень хорошо, — отметила Елена Зеркаль.
Она подчеркнула, что за первое полугодие 2021 года Газпром заработал более 10 миллиардов, а во втором полугодии газовый монополист России заработает «какие-то цифры, которые невозможно представить».
Напомним, НАК «Нафтогаз» Украины изъявил намерение, чтобы его привлекли к сертификации газопровода «Северный поток – 2».