В Европе могут принять запуск газопровода Северный поток-2 без сертификации, поскольку Россия пользуется кризисными ситуациями.

Об этом заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, пишет Радио Свобода.

— Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет, — сказала она.

По ее словам, в конце следующей недели планируется встреча лидеров G20. И в повестке имеются вопросы преодоления энергетического кризиса.

— Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм, — прим.), который сейчас мы видим, использован очень хорошо, — отметила Елена Зеркаль.

Она подчеркнула, что за первое полугодие 2021 года Газпром заработал более 10 миллиардов, а во втором полугодии газовый монополист России заработает «какие-то цифры, которые невозможно представить».

Напомним, НАК «Нафтогаз» Украины изъявил намерение, чтобы его привлекли к сертификации газопровода «Северный поток – 2».