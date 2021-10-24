Глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что страна усилила охрану на границе с Польшей.

Как пишет DW, министр рассказал, что в районы, граничащие с Польшей, уже отправлено восемь дополнительных полицейских подразделений.

— Если это будет необходимо, я готов еще больше усилить эти районы. Мы будем плотно контролировать пограничные участки и зеленую границу с Польшей, – отметил Хорст Зеехофер.

Он также одобрил строительство заградительного забора на границе Польши и Беларуси. Кроме того, Хорст Зеехофер сообщил о продлении на шесть месяцев регулярного пограничного контроля на границе Германии с Австрией.

— Если обстановка на германо-польской границе не разрядится, нам придется рассмотреть возможность ввести аналогичные меры, скоординировав их с Польшей и властями федеральной земли Бранденбург, – сообщил министр.

Начиная с августа, в Германии наблюдается рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши. В августе на германо-польской границе было обнаружено 713 человек, незаконно прибывших в Германию, из них 474 – через Беларусь. В сентябре число незаконных въездов через Польшу увеличилось до 2323 человек, из них в 1903 – через Беларусь.

Напомним, что Польша с 9 сентября открыла свои границы для украинских туристов, однако для въезда нужно соблюдать определенные условия.