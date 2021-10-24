Правительство Испании вернет деньги всем гражданам, которые уплатили штрафы за нарушение первого локдауна с марта по июнь 2021 года. Верховный Суд Испании признал те ограничения неконституционными.

Об этом сообщает AP.

Испания одной из первых ввела жесткий карантин из-за коронавируса. С 14 марта по 21 июня все граждане должны были оставаться дома, исключение составляли представители самых необходимых профессий, например, медики.

В Министерстве территориальных дел сообщили, что за три месяца выписали 1,1 миллиона штрафов. Однако не все граждане оплатили их.

Правительство создало рабочие группы, которые будут рассматривать заявки на возврат средств. Так, граждане должны обратиться в представительство правительства в своем регионе с просьбой возместить деньги, тогда им объяснят механизм, как это сделать. Онлайн, без посещения органов местного самоуправления, деньги вернуть пока не удастся.

Как пишет La Vanguardia, суд пока также изучает, являлись ли конституционными ограничения во время второго локдауна с октября 2020 года до мая 2021-го. За эти месяцы власти выписали еще 220 тысяч штрафов.

Напомним, что главных врачей городских больниц Николаева будут отстранять от занимаемой должности в случае, если в соответствующем медучреждении будет зафиксирован факт выдачи поддельного сертификата о вакцинации.