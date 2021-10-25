Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал власти направить средства макрофинансовой помощи от Европейского Союза на поддержку тех, кто больше всего пострадал от кризиса — людям из уязвимых категорий, а также малому и среднему бизнесу.
Об этом пишут на сайте политсилы.
— Выделение Евросоюзом 600 миллионов евро макрофинансовой помощи — своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, вызванных как действиями украиноненавистнического российского агрессора, так и неэффективной политикой властей, — написал Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что Евросоюз позиционирует себя, как надежного партнера и союзника для Украины.
— Ожидаем, что команда Зеленского использует эти важные ресурсы на помощь уязвимым слоям общества, а также малому и среднему бизнесу, а не на сомнительные популистские проекты, — понадеялся пятый президент.
Ранее лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко провел встречу с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.
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Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал власти направить средства макрофинансовой помощи от Европейского Союза на поддержку тех, кто больше всего пострадал от кризиса — людям из уязвимых категорий, а также малому и среднему бизнесу.
Об этом пишут на сайте политсилы.
— Выделение Евросоюзом 600 миллионов евро макрофинансовой помощи — своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, вызванных как действиями украиноненавистнического российского агрессора, так и неэффективной политикой властей, — написал Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что Евросоюз позиционирует себя, как надежного партнера и союзника для Украины.
— Ожидаем, что команда Зеленского использует эти важные ресурсы на помощь уязвимым слоям общества, а также малому и среднему бизнесу, а не на сомнительные популистские проекты, — понадеялся пятый президент.
Ранее лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко провел встречу с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.